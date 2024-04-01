В Новосибирской области продают коттедж с винным погребом и баней за 58 миллионов

За 58 миллионов рублей продают коттедж под Новосибирском.

На портале по поиску и продаже недвижимости N1 опубликовали объявление — за 58 миллионов рублей продают коттедж с винным погребом под Новосибирском, который был построен в 2007 году.

Автор объявление указал, что в коттедже находится винный погреб, спортзал, прачечная и бильярдная. На участке есть баня, гараж, зона отдыха, а вся территория находится под видеонаблюдением.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что 5-комнатную квартиру продают в Новосибирске за 62 миллиона.