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общество

В Новосибирской области продают коттедж с винным погребом и баней за 58 миллионов

Фото: N1

За 58 миллионов рублей продают коттедж под Новосибирском.

На портале по поиску и продаже недвижимости N1 опубликовали объявление — за 58 миллионов рублей продают коттедж с винным погребом под Новосибирском, который был построен в 2007 году.

Автор объявление указал, что в коттедже находится винный погреб, спортзал, прачечная и бильярдная. На участке есть баня, гараж, зона отдыха, а вся территория находится под видеонаблюдением.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что 5-комнатную квартиру продают в Новосибирске за 62 миллиона.

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Валерия Митрохина
Журналист

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