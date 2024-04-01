В Новосибирской области суд потребовал с дроппера почти 100 тысяч рублей

Неустановленное лицо выставило в интернете объявление о якобы продаже квадроцикла за 85 тысяч рублей.

1 апреля в Ордынском районе Новосибирской области вынесли приговор 18-летнему местному жителю по обвинению в мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, неизвестное лицо разместило в интернете объявление о продаже квадроцикла за 85 тысяч рублей. На это объявление откликнулся «покупатель», у которого подозреваемый похитил денежные средства со счета. Студент выступил посредником в этом преступлении, через его карту было совершено хищение денежных средств. За свою роль молодой человек получил вознаграждение в размере 2,5 тысячи рублей.

Прокуратурой района в интересах пострадавшего лица было направлено исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 85 тысяч рублей с дроппера, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что коммерсанту из Новосибирска пересмотрели приговор за коммерческий подкуп.