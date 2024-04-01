Коммерсанту из Новосибирска пересмотрели приговор за коммерческий подкуп

Областной суд Новосибирска изменил приговор в отношении Виктора Дуная, осужденного за коммерческий подкуп.

Дунай, являющийся руководителем ООО «Ресурс», заключил фиктивный договор с ФКУ ИК-9 ГУФСИН по привлечению осужденных к трудовой деятельности и получал ежемесячные выплаты от пяти осужденных, заставляя двоих из них вынужденно платить.

Он был приговорен к шести годам условно с штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также лишению права заниматься управленческой деятельностью на два года. Однако апелляционная коллегия суда исключила этот пункт из приговора.

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