Вице-мэра Терешкову назвали новым министром культуры Новосибирской области

Анна Терешкова оценила сообщение.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала первоапрельскую шутку, распространенную телеграм-каналом «Культуръка Новосибирска».

В посте утверждалось, что она была назначена новым министром культуры Новосибирской области.

Терешкова посчитала это сообщение забавным и выразила свое уважение к чувству юмора у тех, кто его проявляет.

«Дорогие друзья! Ну хоть у кого-то в наше время присутствует чувство юмора! С 1 апреля! У меня еще много дел в городе!», — сказала чиновница.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в период весеннего паводка места.