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общество проиcшествия

Жительницу Куйбышева Новосибирской области подозревают в убийстве

Фото: Сиб.фм

В Куйбышеве Новосибирской области местная жительница ударила женщину ножом.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Новости дня Каинск и Барабинск” опубликовали новость о происшествии в Куйбышеве Новосибирской области, где произошло убийство.

По предварительным данным, к местной жительнице пришли в гости две женщины, с которыми она употребляла алкоголь. По неизвестным причинам хозяйка квартиры напала с ножом на одну из женщин, в результате чего она скончалась от полученных ранений.

Сейчас полиция Новосибирска проводит проверку по данному делу.

Напомним, что в Новосибирске пристав-исполнитель зарезал невесту.

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Валерия Митрохина
Журналист

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