Волна эвакуаций прокатилась по России: пожарная тревога в ТЦ, «минирование» зоопарка и вокзала

1 апреля в нескольких городах России, в том числе в Новосибирске, из общественных мест пришлось эвакуировать людей.

В Новосибирске в третий раз за последние дни пришлось выводить посетителей и персонал торгового центра «Сибирский Молл», сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Предварительная причина — ложная пожарная тревога.

В Москве произошла эвакуация Курского вокзала и расположенного рядом ТЦ «Атриум». По данным, опубликованным в некоторых СМИ, на вокзал поступило сообщение о минировании здания вокзала. Сама эвакуация началась около 13:00. MSK1.RU, сообщает, что из торгового центра людей вывели из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Посетителей Ленинградского зоопарка также экстренно эвакуировали в 1 апреля. Служба безопасности заведения получила сообщение с угрозой минирования. На место вызывали экстренные службы. По данным 78.ru, неизвестные позвонили непосредственно в службу безопасности объекта.

Ранее Сиб.фм собрал самое важное из жизни Новосибирской области на 1 апреля.