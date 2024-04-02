В Новосибирске приставы отобрали плачущего ребёнка у отца

Житель Новосибирска Игорь пожаловался на бывшую супругу, которая пришла с тремя приставами, и забрала у мужчины 10-летнюю дочь. При этом ребёнок кричал, плакал и сопротивлялся.

15 марта в квартиру жителя Новосибирска Игоря Г. пришли трое крепких мужчин в форме: приставы сообщили, что исполняют решение Дзержинского районного суда. Они забирали у отца 10-летнюю девочку. Ребёнок сопротивлялся, плакал и кричал: "мне больно", "она убьёт меня морально!"

Таким образом исполнялось определение суда о том, с кем положено жить ребёнку, пока Дзержинский районный суд рассматривает иск одного из родителей.

«Приехали без психолога, который мог бы заключить, что ребёнку причиняется моральный вред. По идее это могла сделать сотрудница опеки, — рассказал Сиб.фм Игорь Г.

– Она ничего не делала, а приставы стояли, давили на меня, на ребёнка. Сотрудники должны были дать маме забрать ребёнка, если бы я им мешал, могли меня изолировать. Напугали ребёнка, выволокли меня из комнаты. Дочке сказали: «если хочешь увидеть папу, иди, умойся». Она пошла, умылась, и её тут же вытолкнули из квартиры».

После этого бывшая супруга Игоря с дочкой уехала в Москву. Игорь считает, что исполнение определения суда нанесло девочке психологическую травму. Всю историю травматичного для ребёнка расставания родителей читайте здесь.