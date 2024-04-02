«Мама меня убьёт»: в Новосибирске приставы силой забрали 10-летнюю дочь у отца

Приставы пришли в дом к сибиряку и забрали его 10-летнюю дочь, чтобы отдать на воспитание матери. Девочка истерично плакала и кричала, что не хочет с ней жить. Однако изъять ребёнка всё же удалось, и женщина увезла дочь из Новосибирска в Москву. Подробности истории – в материале Сиб.фм.

Ольга* и Игорь Г. встретились и поженились в Новосибирске. Десять лет назад у пары появилась дочь. Но отношения в семье не ладились. Через два года мужчина переехал в Москву. Позже в столицу перебралась женщина с ребёнком. А ещё через какое-то время Ольга и Игорь развелись. Отец ребёнка помогал дочери, выплачивал алименты, рассказывает он.

Последние три года девочка проживала с отцом, который работает программистом. В определённый момент у Ольги*, как рассказывает Игорь, случился нервный срыв, и она потребовала, чтобы бывший муж забрал ребёнка к себе. Мужчина выполнил эту просьбу, так как имел возможность работать удалённо.

В ноябре 2023 года Игорь приехал с ребёнком к родителям в Новосибирск из-за болезни мамы. Как только об этом узнала бывшая супруга, она тут же предприняла меры.

«Я не хотел судиться, но бывшая жена сама подала иск в Новосибирск, в Дзержинский районный суд. Она вдруг вспомнила про ребёнка и ей не понравилось, что я увёз дочь без её разрешения,

- рассказал Сиб.фм Игорь Г. – Первое заседание прошло 5 февраля, у дочки как раз день рождения в этот день. В ту дату, естественно, ничего не было решено. Следующее заседание было назначено на 12 марта. Ребёнку задавали вопросы, пытались сбить с толку, но дочь заявила, что хочет жить со мной, уезжать она не желает».

Как рассказывает отец девочки, мать буквально бросила ребёнка на его попечение, а сама исправно получала алименты. По словам мужчины, на ребёнка женщина кричала, материлась в присутствии девочки (видео скандалов имеется в распоряжении редакции). Бывшему мужу Ольга* также постоянно устраивала концерты, говорит Игорь.

Поэтому никого не удивило, когда 10-летняя девочка чётко и аргументированно заявила, что ехать в Москву к маме не хочет, а любит папу. Это показала психологическая экспертиза, которую проводил педагог.

«Вопросы для ребенка были составлены так, чтобы запутать. Это нормальная практика, это нужно для того, чтобы понять – девочка говорит достоверно и откровенно или заученными фразами. В итоге социальный педагог заключил: "Да, ребёнок говорит так, как и думает, четко обозначила позицию», – рассказала представитель ответчика Марина Шевченко.

Тем не менее, после второго заседания суд определил, что пока решается вопрос о том, с кем останется ребёнок после развода, девочка поживёт с мамой.

Ребёнок рыдал...

После того как было вынесено определение суда, уже через день приставы приехали в квартиру, где проживал Игорь с дочерью. Чтобы увезти ребёнка, потребовалось трое крепких мужчин: 10-летняя девочка орала, плакала и сопротивлялась. На видео ребёнок кричит: "мне больно", "она убьёт меня морально!"

«Они приехали без психолога, который мог бы заключить, что ребёнку причиняется моральный вред. По идее это могла сделать сотрудница опеки, — продолжает Игорь.

– Она ничего не делала, а приставы стояли, давили на меня, на ребёнка. Сотрудники должны были дать маме забрать ребёнка, если бы я им мешал, могли меня изолировать. Напугали ребёнка, выволокли меня из комнаты. Дочке сказали: «если хочешь увидеть папу, иди, умойся». Она пошла, умылась, и её тут же вытолкнули из квартиры».

После этого Ольга* увезла ребёнка из Новосибирска в Москву. Обеспокоенный отец переживает: с середины марта он ничего не знает о дочери. Его бывшая супруга не отвечает на звонки. Игорь сможет что-то узнать о судьбе ребёнка только на следующем судебном заседании, которое будет в мае.

Корреспондент Сиб.фм связался с матерью ребёнка. Женщина начала стращать, угрожая тем, что она – журналист, а после выхода материала устроит скандал.

«Был судебный процесс, есть исполнительный лист, всё законно. А то, что он говорит, не соответствует действительности»,

- заявила мать.

– А что не соответствует действительности?

– Всё, что вы говорите... Я не буду комментировать, но если вы выпустите материал – я обращусь в суд.

Ольга* ещё раз перезвонила корреспонденту Сиб.фм и продолжила оскорблять бывшего мужа, называя его комментарии «непонятными», и высказывала возмущение потому, что он посмел предать эту истории огласке.

Игорь же с нетерпением ждёт следующего заседания суда и надеется, что психике дочке нанесён не большой ущерб. Сиб.фм будет следить за развитием событий.

Напомним, в сентябре прошлого года судебные приставы нашли в Новосибирске и вернули матери похищенную полтора года назад дочку.

*Имя героини изменено по её просьбе