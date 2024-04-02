Башаров: Актера Кологривого нужно наказать за дебош в баре Новосибирска

Марат Башаров считает, что Никиту Кологривого из Новосибирска нужно наказать за дебош в баре.

Как сообщает The Voice, Марат Башаров, известный российский актер и телеведущий, заявил, что Никиту Кологривого, актера из Новосибирска, нужно наказать за инцидент в баре в родном городе.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском баре. Он укусил за ногу сотрудницу заведения и пытался устроить драку. За этот инцидент актеру назначили 7 суток ареста.

Башаров считает, что Кологривый страдает от звездной болезни.

«Это испытание. Талант — это одно, мозги — это другое», — сказал Марат Башаров.

Также он рассказал, что новосибирского актера необходимо наказать за данный инцидент. Сам Башаров сообщил, что в свое время он тоже лишился работы из-за своего поведения в нетрезвом виде. Его на какое-то время перестали снимать, а для актера это серьезный удар.

Ранее сообщалось, что певица Слава призвала простить Кологривого после инцидента в баре Новосибирска.