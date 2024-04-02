Две секции долгостроя на Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию в Новосибирске

В Новосибирске ввели в эксплуатацию еще две секции долгостроя на Дуси Ковальчук в Заельцовском районе.

Строительство здания началось в 2014 году. Разрешение на ввод двух блок-секций многоквартирника выдали 25 марта.

По данным областного минстроя, ООО СЗ «Ельцовский» (ранее — ООО «Нарымский квартал») не смог завершить объект в 2017 году и передать квартиры гражданам, порядок достройки уже разрабатывала рабочая группа при министерстве.

Ранее в Новосибирске на улице Ивлева ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.