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общество

Государство поможет Новосибирску построить санаторий и курорт-отель

Фото: Сиб.фм/Галина Чебыкина

Туристические объекты Новосибирской области получат федеральную поддержку — льготное кредитование.

В программу вошли три новосибирских проекта. Это санаторий «Речкуновский», комплекс на территории экопарка «Чкаловские дачи» и реконструкция курорта-отеля «Морозово».

Проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» будет реализован в Бердске. В нем будет 260 номеров, лечебное отделение и спа, ресторан с видом на Бердский залив.

Общий объем инвестиций по проектам составляет около девяти миллиардов рублей.

Ранее мы рассказывали, что в этом году 28% жителей Сибири отправятся в путешествие по стране и за границу. 67% будут организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников. Это выше средних показателей по стране.

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Галина Чебыкина
Журналист

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