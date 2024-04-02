Какие работы проводить на даче в апреле: рассказала новосибирский агроном

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, что нужно высадить в апреле на даче.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина из Новосибирска поделилась с АиФ-Новосибирск советами по посадке урожая.

По ее словам, в апреле могут заниматься рассадой только те, у кого имеются теплицы с обогревом.

Людмила Шубина советует в этом месяце быть предельно аккуратными к паводкам. Еще в этот период можно замазывать деревья, чтобы подлечить их, в том случае, если их подъели грызуны. Обязательно следует подрезать ветки у деревьев, если они испорчены.

А когда наступит уже более теплая погода, то, по словам агронома, можно сажать лук и морковь.

Напомним, что новосибирский агроном Шубина поделилась, как избежать плесени на почве.