Мэрия Новосибирска рассказала о бесплатном и льготном питании в школах

В Новосибирске увеличилась стоимость питания для льготников в среднем на 9%.

По данным мэрии города, в этом году стоимость одного приёма пищи составляет 79,25 рублей, что на 9,25 рублей выше предыдущего уровня в 70 рублей. Для детей из начальных классов стоимость обеда варьируется от 166,56 до 188,56 рублей в зависимости от возраста. Ученики среднего звена платят 162 рубля за обед, а старшеклассники – 184,60 рубля.

Важно отметить, что бесплатные обеды доступны всем дошкольным классам. Дети из малоимущих и многодетных семей также имеют право на бесплатное питание. Стоимость питания для этой категории детей составляет 94,25 рубля в день для возраста от 7 до 11 лет и 92 рубля для возраста 12 лет и старше. Для детей с ограничениями здоровья и инвалидов, проходящих обучение дома, предусмотрена денежная компенсация бесплатного двухразового питания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске три человека отказались от участия в конкурсе на пост мэра города.