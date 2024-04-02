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На улице Бердска 2 апреля провалилась канализация

Фото: «Бердские новости»

В Бердске на перекрестке улиц Ленина и Лелюха провалилась канализация.

2 апреля на главной улице Бердска провалилась канализация, в результате чего появились две огромные дыры.

Как сообщают «Бердские новости» со ссылкой на ЖКХ города, свод железобетонной трубы диаметром 800 мм рухнул из-за физического износа и газовой коррозии. При этом канализация продолжит работать даже во время ремонтных работ, так как в Бердске нет резервной линии магистрального коллектора.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Лелюха.

Напомним, что в Бердске за убийство дяди осудят мужчину.

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Нина Раневская
Журналист

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