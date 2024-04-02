На улице Бердска 2 апреля провалилась канализация

В Бердске на перекрестке улиц Ленина и Лелюха провалилась канализация.

2 апреля на главной улице Бердска провалилась канализация, в результате чего появились две огромные дыры.

Как сообщают «Бердские новости» со ссылкой на ЖКХ города, свод железобетонной трубы диаметром 800 мм рухнул из-за физического износа и газовой коррозии. При этом канализация продолжит работать даже во время ремонтных работ, так как в Бердске нет резервной линии магистрального коллектора.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ленина и Лелюха.

Напомним, что в Бердске за убийство дяди осудят мужчину.