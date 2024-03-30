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проиcшествия

В Бердске за убийство дяди осудят мужчину

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

35-летний житель Бердска зарезал своего родственника, за что вскоре предстанет перед судом.

В сентябре прошлого года мужчины напились и вспомнили старые конфликты. Тогда обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им дядю в жизненно-важные органы. Потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено, материалы с его результатами и обвинительным заключением передали в суд. Фигурант вину признал.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело в парке.

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Галина Чебыкина
Журналист

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