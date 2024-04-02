Новосибирец Дава поссорился с Киркоровым

Давид Манукян, известный россиянам как Дава, повздорил с Филиппом Киркоровым.

Певец вновь вспомнил о рэпере в эфире шоу «Маска», где был в составе жюри.

Филипп Бедросович был убежден, что Давид скрывается в костюме Акулы. Однако его версия провалилась. Правда, теперь Киркоров стал подозревать наличие Манукяна в другом образе. Он заявил публично, почему он разочаровался в Манукяне.

Недавно на телеканале НТВ начали выходить выпуски нового сезона музыкального проекта «Маска». Так, перед судьями предстала звезда, спрятанная за маской Акулы. Один из членов жюри предположил, что за ней прячется Дава. Киркоров сказал, что будет голосовать против этого участника.

«Какая он акула? Пиранья!», — высказался певец.

Однако за маской, оказался Артем Качер.

В декабре Киркоров принял участие в «голой» вечеринке Ивлеевой. Тогда Дава публично осудил знаменитость. Но конфликт между звездами возник еще задолго до этого.

Напомним, в воскресенье на ТНТ вышел новый выпуск шоу «Сокровища императора», где бывший участник Давид Манукян вновь привлек внимание к себе своими заботливыми действиями в отношении Ольги Бузовой.