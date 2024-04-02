Новосибирская область вошла в топ регионов с наибольшим количеством бизнесменов-иноагентов

В Новосибирской области зарегистрированы четыре предпринимателя и организации со статусом иноагентов.

«Контур.Фокус» в марте провел исследование для РИА Новости и предоставил такие данные Также четыре бизнесмена и компании-иноагента работают в Ярославской области. Регионы занимают четвертую строку рейтинга, первые две — Москва и Санкт-Петербург, третью — Московская и Свердловская области.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме России планируют ограничить доступ к книгам иноагентов. Тем временем, магазины и библиотеки в Новосибирске сами стараются их убрать подальше с полок. Сейчас в стране насчитывается 20 иноагентов-писателей, которые раньше издавались миллионными тиражами.