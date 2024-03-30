В новосибирских библиотеках и магазинах избавляются от книг иноагентов

В Госдуме России планируют ограничить доступ к книгам иноагентов. Тем временем, магазины и библиотеки в Новосибирске сами стараются их убрать подальше с полок.

Сейчас в России насчитывается 20 иноагентов-писателей, которые раньше издавались миллионными тиражами. 26 марта в Государственную Думу России внесён законопроект, который ограничит доступ к литературе, написанной иноагентами. Между тем, уже сейчас эти книги в Новосибирске убирают из общего доступа.

«Книги иноагентов приравнены к книгам с ограничением доступа по возрасту «18+». То есть в тех библиотеках, в которых нет возможности оградить детей до 18 лет от свободного доступа к таким книгам, они должны находиться в отдельных помещениях или шкафах, – рассказала изданию «BFM-Новосибирск» пресс-секретарь Новосибирской государственной областной научной библиотеки Ирина Паина.

– Например, наш зал художественной литературы с открытым фондом – в нем свободный доступ к полкам с книгами. Возраст наших читателей от 14 лет. Поэтому книги иноагентов у нас хранятся в служебном помещении, куда доступ есть только у сотрудников. Если читателю нужна такая книга, библиотекарь должен убедиться, что ему более 18 лет (это можно сделать по читательскому билету), и потом по заказу принести книгу».

В библиотеке также добавили, что литературу регулярно сверяют с реестром иноагентов, который постоянно обновляется. Почти не осталось такой литературы и на книжных полках в магазинах.

«Это решают даже не книготорговые компании. Издательства отзывают книги авторов-иноагентов. Мы отправляем им книги назад по требованию. Точнее, уже почти все отправили, – отмечает менеджер одного из сетевых книжных магазинов. – Руководители компания предпочитают не рисковать, как я понимаю. Потому что сотрудничество с такими авторами, выплата им денег, может стать причиной серьезных проблем уже у самого издательства».

Убирают произведения иноагентов и с площадок онлайн-магазинов. Как отмечают книготорговцы, скоро их не останется в открытом доступе.

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