Новосибирский бар «Элтон» сменил свое название

Бар «Элтон» в Новосибирске сменил название.

Новосибирский бар «Элтон», который вызвал волну негатива в свой адрес из-за своей программы, решил сменить название — теперь заведение называется «Бритни».

Также по данным сайта, бар продолжит устраивать шоу-программы.

Напомним, что в Telegram-канале активисты правозащитной организации «Радетель» обратились к правоохранительным органам, чтобы проверить деятельность бара. После чего владелец заведения Артем Демченко решил поменять прежнее название собственного заведения.