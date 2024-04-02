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общество

Новосибирский бар «Элтон» сменил свое название

Фото: скриншот видео

Бар «Элтон» в Новосибирске сменил название.

Новосибирский бар «Элтон», который вызвал волну негатива в свой адрес из-за своей программы, решил сменить название — теперь заведение называется «Бритни».

Также по данным сайта, бар продолжит устраивать шоу-программы.

Напомним, что в Telegram-канале активисты правозащитной организации «Радетель» обратились к правоохранительным органам, чтобы проверить деятельность бара. После чего владелец заведения Артем Демченко решил поменять прежнее название собственного заведения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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