Новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч в память о жертвах теракта в Подмосковье

Хоккейный клуб «Сибирь» проведет благотворительный матч 10 апреля.

Как сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба «Сибирь», команда закроет сезон 2023/2024 благотворительным матчем с «Сибсельмашем», который пройдет 10 апреля.

Собранные с продажи билетов деньги пойдут в фонд пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

22 марта в Подмосковье произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибло 144 человека, пострадало более 500.

Напомним, что новосибирский хоккейный клуб расторг контракт со своим талисманом.