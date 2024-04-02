Общественники оценили инициативу о запрете авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

По мнению главы «Общественной потребительской инициативы», такая мера может быть оценена позитивно, так как она важна для потребителей.

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов считает, что авиакомпаниям следует разрешить пассажирам изменять бронирование без потери обратного билета. Об этом сообщают «Известия».

«Да, действительно такая проблема существует. Билеты «туда – обратно» оформляются в рамках единого бронирования, опаздывая на первый рейс, потребитель может лишиться обратного билета. Это неправильно», — заявил Павлов, комментируя инициативу депутатов Госдумы, запретить аннулировать билеты на обратные рейсы.

Эксперт подчеркнул, что эта мера будет позитивна и в целях экономии. Дело в том, что, когда потребитель покупает невозвратные билеты, но позже ему потребуется изменить время вылета на первый рейс, он автоматически потеряет два билета и понесет дополнительные расходы

Напомним, авиакомпания S7 получила штраф в 30 тысяч рублей за невыдачу багажа.