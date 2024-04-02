Офтальмолог назвала пугающие и опасные признаки глазных заболеваний

По словам специалиста, некоторые заболевания требуют немедленного обращения к специалисту из-за риска потерять зрение.

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала в беседе с «Газета.Ru» о симптомах и серьезных заболеваниях глаз, которые требуют немедленного обращения к специалисту.

«Важно понимать, что снижение остроты зрения вдаль и/или вблизи, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на такое опасное заболевание, как катаракта. А боль в глазах/висках/надбровной дуге — на глаукому», — предостерегла медик.

Кроме того, микрохирург обратила внимание на появление новообразований на веках, конъюнктивах, слипании век по утрам, покраснении, ощущение сухости и песка в глазах, головные боли во время зрительной нагрузки. При всех этих симптомах Миргородская рекомендует сразу идти к врачу.

Напомним, врач-офтальмолог назвала близорукость самой частой патологией зрения.