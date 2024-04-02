Под Новосибирском бухгалтеры за три года похитили около 4 млн рублей

Деньги использовали, чтобы повысить себе зарплату.

В Купинском районе Новосибирской области два бухгалтера в возрасте 60 и 58 лет обвиняются в хищении около 4 млн рублей у муниципального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 2 апреля.

По данным прокуратуры, обе женщины работали бухгалтерами в сфере ЖКХ. По предварительной информации, они самостоятельно увеличили себе зарплату в платежных документах, что привело к хищению 3,6 млн рублей за три года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Решение по делу будет принимать Купинский районный суд.

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