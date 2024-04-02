Под Новосибирском сообщили о минировании трёх школ

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области сообщили о минировании трёх школ.

Около шести вечера сегодня, 2 апреля, в краснообские школы пришли сообщения о минировании. Особо эвакуацию проводить и не пришлось, так как к этому времени уроки обычно заканчиваются.

«Явно, звонили из-за границы. Если бы из России, то уроки бы первые сорвали. Сейчас детей буднично отправили домой. Паники никакой не было, — рассказал Сиб.фм блогер Валерий Котельников.

– Но ждут полицейских, потому что собака одна – нос сломает. Пока все остаются на местах».

Последний раз подобные сообщения о минировании в Краснообске поступали 14 сентября прошлого года. Тогда уроки среди белого дня сорвали в лицее №13.