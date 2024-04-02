сегодня
02 апреля, 21:23
пробки
2/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня
02 апреля, 21:23
пробки
2/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня 19:40
общество

Появилось предупреждение МЧС о возможном ЧС на реке Карасук в Новосибирской области

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов / Сиб.фм

За прошлую неделю в регионе зафиксировали 11 переливов.

В Новосибирской области могут возникнуть проблемы из-за возможного ЧС на реке Карасук. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вскрытие реки ожидается с 4 по 7 апреля. Ведомство предупредило о возможном образовании ледяных заторов, подъеме уровня воды до 960-1000 сантиметров и затоплении прибрежных территорий населенных пунктов.

За прошлую неделю было зафиксировано 11 случаев перелива воды через проезжую часть в Тогучинском, Искитимском, Карасукском и Кочковском районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирец чуть не лишился автомобиля из-за задолженности в 1,7 млн рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в