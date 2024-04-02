Появилось предупреждение МЧС о возможном ЧС на реке Карасук в Новосибирской области

За прошлую неделю в регионе зафиксировали 11 переливов.

В Новосибирской области могут возникнуть проблемы из-за возможного ЧС на реке Карасук. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вскрытие реки ожидается с 4 по 7 апреля. Ведомство предупредило о возможном образовании ледяных заторов, подъеме уровня воды до 960-1000 сантиметров и затоплении прибрежных территорий населенных пунктов.

За прошлую неделю было зафиксировано 11 случаев перелива воды через проезжую часть в Тогучинском, Искитимском, Карасукском и Кочковском районах.

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