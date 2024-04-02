Продолжается специальная военная операция, российские войска успешно отражают атаки и лишают противника живой силы и техники.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 30-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 510-ти военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, а также двадцать семь автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.

Были отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295-ти военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новотягинка Херсонской области и Добрая Надия Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ознакомиться с ситуацией на СВО на 1 апреля можно в нашем отдельном материале.