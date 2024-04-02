Стал известен рейтинг самых опасных дорог Новосибирска

В Новосибирске назвали самые опасные дороги города.

Как сообщает АиФ-Новосибирск, основываясь на отзывы местных жителей в 2ГИС, первое место в рейтинге худших дорог города занимает улица Волочаевская с оценкой 1,4 балла. Новосибирцы возмущены качеством покрытия дороги, на которой очень часто возникают длинные пробки.

Следующей в списке оказалась улица Станционная, на которой замечены не только бесконечные пробки, но и неприятные водители. Местные жители оценили дорогу на этой улице в 1,6 балла.

Улица Сибиряков-Гвардейцев заняла твердую третью позицию — ее оценили в 1,8 балла. По словам новосибирцев, на улице ужасное покрытие дороги, из-за чего невозможно передвигаться и приходится стоять в долгой пробке.

Проезд Энергетиков находится на четвертом месте — оценка в 1,9 балла. Здесь местные жители выразили возмущение уже из-за строящегося моста, на котором кроме пробок в любое время суток больше ничего и нет.

И последнюю позицию занимает самая заброшенная улица, по мнению новосибирцев, улица Бориса Богаткова. Максимальная оценка — 2 балла. Помимо дырявой дороги на улице даже тротуары находятся в ямах.

Напомним, что в Новосибирской области названы восемь рек с опасным льдом.