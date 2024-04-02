В Новосибирской области названы восемь рек с опасным льдом

ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредило о реках, на которых может находиться тонкий слой льда.

По данным синоптиков ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирске 2 апреля ожидается температура воздуха до -4 ночью и до +7 днем, возможны осадки в виде мокрого снега, а также ветер до 14 метров в секунду.

В связи с резким потеплением лед на водоемах и реках Новосибирской области может стать менее прочным из-за таяния и просачивания воды через него, из-за этого нахождение на льду может быть опасным для жизни человека, так как есть большой риск возникновения несчастных случаев. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Чтобы предостеречь местных жителей, ГУ МЧС региона опубликовало список опасных рек, где может быть тонкий слой льда — река Обь, Бердь, Иня, Омь, озеро Чан, Малые Чаны, Яркуль, Сартлан.

Напомним, что в Новосибирске ожидается до +12 градусов тепла.