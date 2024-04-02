Строительство парка «Иня» в Новосибиоске подорожало до 600 млн

Стоимость благоустройства территории в Первомайском районе Новосибирска оценили в 600 млн руб.

Ранее строительство парка «Иня» оценивали в 200 млн рублей.

Сложность обусловлена тем, что территория, на которой хотят его разбить территорию отдыха — узкая и неоднородная.

«Для привычного парка этого недостаточно, для променада вдоль реки — вполне. Мы не нагружали территорию привычными для парков развлечениями, например, аттракционами. Это будет природная зона с променадной, исторической и экологической частями», — рассказала сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на информацию автора проекта, главного эксперта Проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики Александры Архиповой.

Напомним, Новосибирск вошел в топ-10 лучших для жизни городов-миллионников.