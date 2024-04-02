Таблетками и каплями рекомендует ветеринар новосибирцам защищать собак от клещей

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, как лучше уберечь собаку от укуса клещей.

Таблетки против кровожадных букашек — самое лучшее, но и самое дорого средства. Есть специальные капли, которые точечно наносят на грязную шерсть животного, действуют они месяц, поделился ветеринар с NEWS.ru.

Распылители специалист назвал не сам надежным способом — он смывается дождем. Ошейники он также считает практически бесполезными — под ними могут засесть клещи.

Ранее новосибирцам напомнили о скором пробуждении клещей, которые могут быть переносчиками энцефалита. Самый действенный способ защитить себя от недуга — поставить прививку, обратившись в поликлинику по месту жительства.