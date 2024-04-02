Три мощные магнитные бури ожидаются в апреле

В Новосибирской области ожидаются сильные магнитные бури в апреле.

В апреле 2024 года новосибирцы могут ощутить на себе влияние сильных магнитных бурь — за один месяц произойдет три мощные вспышки класса М.

По предварительным данным специалистов, первый геошторм накроет нашу планету уже 2 апреля. Следующая магнитная буря может возникнуть в период с 9 по 11 апреля. И третья, последняя вспышка, проявит себя с 19 по 22 апреля.

Из-за сильного влияния магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать ослабление здоровья как в ментальном плане, так и в физическом. Чтобы помочь себе справиться с воздействием магнитных бурь на самочувствии следует больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться, соблюдать режим сна и исключить потребление алкоголя и кофеина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается до +12 градусов тепла.