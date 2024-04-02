У новосибирца отобрали BMW за пьяное вождение

За вождение не в трезвом виде у жителя Новосибирска отобрали автомобиль.

По данным пресс-службы Новосибирской области, мужчина осенью прошлого года разъезжал хаотично по двору, из-за чего местные жители решили вызвать полицию.

После того как правоохранительные органы прибыли на место, за рулем BMW они обнаружили пьяного водителя.

В результате чего Первомайский районный суд Новосибирска признал его виновным — местному жителю назначили 300 часов обязательных работ, запретили два года водить транспорт и конфисковали его машину.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске приставы забрали автомобиль у женщины из-за долга в 2,2 млн рублей.