В 2024 году вырос спрос на курьеров в Новосибирске

В несколько раз вырос спрос на курьеров в 2024 году.

Как сообщает “Лента.ру”, ссылаясь на аналитиков Авито Услуг, в России с текущего года значительно вырос спрос на курьеров. Специалисты предполагают, что такой рост был вызван активным онлайн-продажам на маркетплейсах, а также рост рынка доставки готовой еды.

По данным исследователей, на 39% увеличился спрос на курьеров в Новосибирске с начала 2024 года.

В целом по России в приоритете стали курьеры, которые развозят товары на машине, так как благодаря их мобильности можно взять больше задач и заказов.

“За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось в три раза”, — добавили специалисты.

В том числе вырос спрос и на курьеров, которые доставляют на электровелосипедах и электросамокатах. И лишь на 81 процент вырос спрос на пеших курьеров. Отмечается, что подобный вид доставки обходится гораздо дешевле, чем, например, с курьером-водителем.

Напомним, что курьеры Новосибирской области зарабатывают околo 100 тысяч.