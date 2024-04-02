В Госдуме предложили обязательно печатать на билетах план эвакуации из зрительных залов

Согласно международным статистическим данным, большое количество жертв чрезвычайных ситуаций гибнут в момент эвакуации.

Глава комитета по молодежной политике от «Единой России» Артем Метелев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой печатать на билетах на массовые мероприятия план эвакуации из зрительных залов. Об этом сообщают «Известия».

«В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям (схему эвакуации) в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода, ведущего на специальную интернет-страницу сайта площадки проведения мероприятия или организатора мероприятия с указанной инструкцией», — предложил Метелев.

Парламентарий подчеркнул, что, согласно международным статистическим данным, большое количество жертв чрезвычайных ситуаций гибнут в момент эвакуации. Дело в том, что люди начинают паниковать и не знают, как действовать. Чаще всего это связано с отсутствием доступной и понятной информации о путях эвакуации, добавил он.

Напомним, мигранты в Новосибирске после теракта не могут оформить разрешение на работу.