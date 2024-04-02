В Нижневартовске врачи спасли малыша со смертельным заболеванием почек

Медики уточнили, что кроха родился с недоразвитыми почками и весом чуть более килограмма.

В Нижневартовске медики боролись за жизнь младенца со смертельным заболеванием почек. Кроха родился с недоразвитыми почками (гипоплазией) и весом чуть более килограмма. Об этом сообщает ugra-news.

Стабилизировать общее состояние ребенка удалось благодаря комплексному всестороннему лечению. На сегодняшний день врачи поддерживают жизнь малыша с помощью почечно-заместительной терапии на современном аппарате для экстракорпорального очищения крови и полной замены функции несформированных почек.

Когда вес малыша достигнет десять килограммов, его ждет операция по трансплантации почек.

Напомним, тюменские врачи спасли жизнь ребенку с отравлением угарным газом.