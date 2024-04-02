сегодня
02 апреля, 05:57
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.29 | eur 99.56
сегодня
02 апреля, 05:57
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.29 | eur 99.56
сегодня 03:38
проиcшествия

В Новосибирске главу МУП «Спецавтохозяйство» заподозрили в хищении бюджетных денег

Фото: Сиб.фм

1 апреля в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали главу МУП «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, Андрея Зыкова.

Зыков и его сожительница подозреваются в похищении средств из бюджета муниципального предприятия.

Ранее было известно, что предприятие «Спецавтохозяйство» начало свою работу с 2022 года и специализировалось на уборке, а с 2023 года оно занималось вывозом мусора. В 2024 году МУП «САХ» официально стало региональным оператором по обращению с ТКО.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в