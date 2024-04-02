В Новосибирске мужчина ограбил дом, чтобы найти вещи для сдачи на металлолом

С заявлением о пропаже вещей в полицию обратился хозяин дома.

В Новосибирске 29-летний мужчина был задержан за кражу шлифовальной машинки из дома. В момент проникновения хозяина не было дома.

Пострадавший обратился в полицию после того, как у него украли технику и металлические провода на сумму семь тысяч рублей. Подозреваемый был выявлен через пункт приема металлолома, куда он сбыл похищенные вещи.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цыганки обчистили квартиру в Октябрьском районе.