В Новосибирске мужчина попытался украсть суши, притворившись сотрудником

В суши-баре на улице Мясниковой в Новосибирске местный житель попытался украсть суши.

В 7:36 утра он заметил открытую дверь. Увидев, что никого нет внутри, решил зайти. Сработала сигнализация, но это не остановило его.

По информации агентства безопасности «Гвардия», на место вызова прибыл экипаж ГБР-77 и обнаружил мужчину внутри здания. Он представился и утверждал, что пришел на стажировку в магазин, где сегодня работает первый день. После проверки эта информация не подтвердилась. Мужчину задержали.

Сотрудники заведения вспомнили, что забыли закрыть дверь, именно поэтому она была открыта. Выяснилось, что мужчина случайно зашел, но не устоял перед искушением попробовать что-то украсть.

Ущерб не был нанесен. По словам собственников заведения мужчину отпустили без участия правоохранительных органов и суда.

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