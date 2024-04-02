В Новосибирске работника с инвалидностью «спрятали» от коллектива за ширмой

Жительнице Новосибирска пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы помочь своему сыну-инвалиду вернуть нормальное рабочее место.

Татьяна Есипова — мама мужчины с синдромом Дауна. Павел работает в Центре креативных индустрий Новосибирска, и до прихода нового руководителя все было хорошо. Подробностями женщина поделилась на своей странице во «ВКонтакте».

Павел с 2019 года работает в кинотеатре «Синема», прежний коллектив и руководство помогали ее сыну.

«На момент трудоустройства была только одна свободная вакансия — подсобной рабочий кинозала. Однако обязанности Павла на тот момент были гораздо шире. Он выполнял самые разные поручения. По большому счёту он выполнял обязанности помощника администратора», — поделилась мать мужчины.

По словам сибирячки, новая администрация начала отделять сотрудника с инвалидностью от коллектива, его наставницу уволили. Павлу стало сложнее работать, но он продолжает выполнять свои обязанности.

«А далее началась история ширмы для инвалида. В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму сомнительного качества, выглядящую пятном человеческого невежества и безразличия – рабочее место человека с ментальными нарушениями. В этот холл будут приходить много людей, желающих осчастливить других своими культурными проектами. И вот на пути движения модной толпы возникает странный предмет — чудовищно нелепая, белая, как в больничных кабинетах, мятая ширма, за которой оборудовано рабочее место для инвалида», — посетовала Татьяна Есипова.

Женщина отметила, что ходила на прием в Министерство культуры Новосибирской области, где ей обещали разобраться в проблеме. Она написала, что обратилась в прокуратуру и к замгубернатора области, курирующего сферу культуры.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске после вмешательства надзорного ведомства матери ребенка-инвалида выделят парковочное место.