В Новосибирске на дамбе ГЭС обнаружили дрон

На дамбе ГЭС в Новосибирске нашли БПЛА.

Как сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев, в Новосибирске был обнаружен дрон на дамбе ГЭС.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат упал во время движения, после чего его обнаружили и вызвали полицию. Правоохранные органы осмотрели дрон вместе с кинологом и не обнаружили внутри него взрывчатых устройств.

Однако полиция сейчас разыскивает хозяина БПЛА и напоминает, что все запуски летательных аппаратов должны быть согласованы с властями.

Напомним, что сотрудник МЧС ранен в результате атаки БПЛА на Таганрог.