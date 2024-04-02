В Новосибирске нашли пропавшего нуждающегося в медпомощи мужчину

31 марта в Новосибирске без вести пропал 33-летний Константин Карюкин, его нашли 1 апреля.

Ориентировку на поиски мужчины опубликовали на своей страничке во «ВКонтакте» волонтеры штаба «ЛизаАлерт» Новосибирской области. Они отметили, что Константин нуждается в медицинской помощи и объявили о сборе добровольцев для поисковых работ.

«Найден, жив! Найден автономным экипажем отряда при выполнении задачи. Спасибо всем кто смог принять участие в поиске», — сообщили 1 апреля активисты.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске пропала 84-летняя женщина в серо-голубом пуховике.