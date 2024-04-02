В Новосибирске опубликованы кадры необычных свадеб в марте-2024

Появились фотографии со свадеб, которые прошли в марте в Новосибирске.

В Новосибирске в марте прошли свадьбы, которые совпали с праздничными днями. Некоторые пары области заключили браки прямо на масленичную неделю. По старым обычаям считается, что свадьба в Масленицу свидетельствует о долгом и счастливом браке.

Как рассказывает МК в Новосибирске, в ЗАГСах в период Масленицы, которая прошла с 11 по 15 марта, гостей и молодоженов угощали блинами и сушками.

Еще некоторые пары поженились прямо в день голосования выборов президента.

А помимо молодых пар в ЗАГСе расписались и те, кто прожил вместе 50 и 60 лет.

Напомним, что Новосибирский ЗАГС назвал самые популярные имена детей за февраль 2024 года.