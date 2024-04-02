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общество

В Новосибирске осудили учительницу, совратившую школьника

Фото: Следком России

В Новосибирске суд вынес приговор учительнице географии, которую обвинили в совращении 13-летнего подростка.

По данным издания Infopro54, скандал разразился в 2021 году, когда отец мальчика обеспокоился излишним вниманием учителя к его сыну в социальных сетях. В ходе следствия стало известно, что учительница развелась с мужем и оформила опеку над подростком, который до этого жил у бабушки с дедушкой.

Суд признал учителя виновной и назначил ей 300 часов обязательных работ. В семье считают, что ребенок женится на учителе, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина ограбил дом, чтобы найти вещи для сдачи на металлолом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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