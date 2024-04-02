В Новосибирске ожидается потепление до +10 градусов

Известна погода в Новосибирске до конца рабочей недели.
По данным синоптиков, в Новосибирске 2 апреля ожидается облачная погода, температура воздуха ночью составит до +1 градуса, днем максимальная температура будет +5.
3 апреля, в среду, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, пасмурная погода еще продержится. Ночью ожидается от 0 до -2 градусов, днем от +4 до +6. Местами возможно усиление ветра до 7 метров в секунду.
4 апреля ночью возможен небольшой дождь, температура ночью составит до +3 градусов, а днем повысится уже +10.
И в пятницу, 5 апреля, температура воздуха составит от +2 до +13. Ожидается солнечная погода и без осадков.
Напомним, что в Новосибирской области названы восемь рек с опасным льдом.