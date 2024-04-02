В Новосибирске под угрозой подтопления оказались почти 200 домов

В зону подтопления в Новосибирске могут попасть 186 многоквартирников.

Исполняющий обязанности главы департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска Владимир Ткаченко рассказал на аппаратном совещании, что из дворов 56 домов вывезли снег, работа продолжается.

«Для пропуска паводковых вод нужно было подготовить ливневые канализации, расположенных на придомовых территориях. Всего имеется 344 приемника, из них на 29 марта очищено 21», — отметил чиновник.

Исполняющий обязанности главы Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал этот доклад — он не увидел активных действий по подготовке муниципалитета к таянию снега. Он поручил нарастить темпы открытия дождеприемников.

Ранее мы рассказывали, как жители села под Новосибирском пожаловались на весеннее подтопление.