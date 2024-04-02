В Новосибирске полицейские разыскивают подозреваемого вора в красной куртке

В Новосибирске мужчина украл карту и пошел на шоппинг.

ГУ МВД России по Новосибирской области объявило о поиске мужчины в красной куртке, который подозревается в краже банковской карты.

По предварительным данным, мужчина в красной куртке украл чужую карту и начал сразу же закупаться в магазинах — он потратил 800 рублей.

«Всем, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, изображенного на видео и фото, просьба сообщить по телефонам в полицию: 8 (383) 232 17-51, 8 (952) 905-52-11», — сообщает ведомство.

Напомним, что в Новосибирске товаровед украла из магазина почти полмиллиона рублей.