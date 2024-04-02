В Новосибирске проклинавшего русских мигранта-мясника изолировали от общества

В Новосибирске за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и публичные пожелания смерти русским бойцам спецоперации мигранта-мясника поместили в ИВС.

Возбуждено уголовное дело, дальнейшую судьбу фигуранта решит суд, рассказал Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что жена и дети мясника находятся в России незаконно с 2022 года. У мигрантов проблемы с документами, они были прописаны в «резиновой» квартире.

По статье, которую инкриминируют иностранцу, предусматривается наказание в виде штрафа от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Если будет доказано, что он совершил преступление по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, то ему грозит реальное лишение свободы.

Напомним, на коллегу-мигранта в полицию пожаловалась работница ранка — она обратила внимание на выраженную ненависть к русским с его стороны.