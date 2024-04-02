В Новосибирске увеличился пассажиропоток в метро

В Новосибирском метрополитене продолжается устойчивый рост пассажиропотока.

По данным пресс-службы подземки за первые три месяца 2024 года (с января по март) количество пассажиров составило 20 миллионов 226 тысяч человек. Это на 3,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года — 19 миллионов 566 тысяч пассажиров.

Рост пассажиропотока в метро продолжается уже несколько лет подряд. В 2023 году общее количество пассажиров за первый квартал составило 84 миллиона 529,7 тысяч человек, что на 9% больше, чем в предыдущем году.

По данным сайта метрополитена, за годы своей работы Новосибирский метрополитен перевез уже более двух с половиной миллиардов пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 43 женщины отказались от новорождённых детей.