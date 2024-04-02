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общество

В Новосибирской области 43 женщины отказались от новорождённых детей

Фото: Pexels.com

Жители Новосибирской области все чаще отказываются от детей после родов, следует из ежегодного отчета уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко.

В 2023 году количество отказов увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году было зафиксировано 37 случаев отказа, а в прошлом году этот показатель вырос до 43. Некоторых детей передали на воспитание в приемные семьи.

Основными причинами отказа от младенцев стали алкогольная и наркотическая зависимости у более чем половины женщин, принимающих такие решения. Большинство проблемных ситуаций происходит в семьях Кировского и Ленинского районов города, а также в Новосибирском районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что офтальмолог назвала пугающие и опасные признаки глазных заболеваний.

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Игорь Кириченко
Журналист

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