В Новосибирске за неделю в пожарах погибли 2 человека

За неделю новосибирские пожарные потушили 55 пожаров и спасли 25 человек, есть погибшие.

Три человека получили травмы, еще двое погибли, сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, оба трагических происшествия 25 марта в Новосибирске и в Сузунском районе. Жизнь 33-летнего мужчины унес пожар в частном доме на улице Рябиновой в Октябрьском районе.

Вечером вспыхнул деревянный дом на улице Центральной в деревне Камышенка. 47-летнего мужчину вынес его отец до прибытия пожарных, но тот уже был мертв.

Ранее мы рассказывали, как 1 апреля прямо на ходу с пассажирами внутри загорелся автобус № 216. По словам очевидцев, водитель не сразу обратил внимание на дым в салоне и продолжил маршрут. Никто из людей не пострадал.